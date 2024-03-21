ГПК: Литва практически остановила оформление фур в ПП «Мядининкай»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Литовская сторона оформила всего один грузовой автомобиль за восемь часов в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.
В четверг, 21 марта, начиная с 8:30, литовцы приняли на свою территорию всего одно грузовое транспортное средство. При этом через погранпереход «Шальчининкай» («Бенякони») движение грузовиков не останавливалось.
«Информации о причинах прекращения запуска фур на территорию Литвы контрольными службами Мядининкая не поступало», — сообщили в ГПК.
По состоянию на 16:00, в «Каменном Логе» находилось 1170 фур.
Закрытие двух ПП на границе с Беларусью.
Напомним, по решению литовского правительства, с 1 марта 2024 года были закрыты пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).
Это не первый подобный шаг Вильнюса. В августе 2023-го была приостановлена работа ПП «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Таким образом, на границе Литвы и Беларуси остаются принимать легковые и грузовые автомобили два пункта пропуска.
Проблемы с проездом из Калининграда в Литву
Федеральная таможенная служба России 21 марта сообщила, что Литва накануне поздно вечером без объяснения причин остановила проезд большегрузных машин из Калининградской области.
Перед пунктом пропуска «Чернышевское» скопилось 140 грузовиков, еще 25 фур, оформленных российскими таможенниками, находятся в зоне ожидания на нейтральной полосе.
Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал журналистам, что в информационной системе литовской таможни произошел масштабный сбой.