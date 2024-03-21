ГПК: Литва практически остановила оформление фур в ПП «Мядининкай»

Это не первый подобный шаг Вильнюса. В августе 2023-го была приостановлена работа ПП «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Таким образом, на границе Литвы и Беларуси остаются принимать легковые и грузовые автомобили два пункта пропуска.