Вениамин Кондратьев: Сейчас в регионе остается всего 10 проблемных домов

С 2015 года на Кубани восстановили права свыше 66 тысяч дольщиков — покупателей квартир в более чем 580 долгостроев. За последнее 5-летие на завершение строительства или выплаты компенсации гражданам федеральный Фонд развития территорий выделил около 19 млрд рублей, еще порядка 6 млрд рублей направили из регионального бюджета.
— Кроме того, в 2018 году мы создали краевой механизм решения проблем дольщиков. На его реализацию выделили 1,3 млрд рублей.
Глава Кубани подчеркнул, что сейчас в регионе насчитывается 10 проблемных домов (9 в Краснодаре и 1 в Геленджике). Свои квартиры ждут 1778 человек.
— В ближайшее время мы должны полностью закрыть вопрос с долгостроями. Благодарен всем, кто помогает нам решать эту сложную проблему, особенно подчеркну принципиальную позицию прокуратуры, — отметил Вениамин Кондратьев.
Ожидается, что вопрос с обманутыми дольщиками закроется в этом году. Так, долгострои Краснодара достраивает Региональный Фонд.
— В апреле планируем ввести два объекта — «Парусная регата» и «На Магистральной». Сейчас там производят пусконаладочные работы, устраняются замечания. Еще два до 1 мая — ЖК «Жемчужина» и «Радуга». Там завершают отделочные работы и приступают к благоустройству, — сообщил заместитель главы Краснодарского края Сергей Власов.
Еще 3 объекта (ЖК «Луч», «Заря» и «Анит-Сити») планируют завершить до 1 октября.
— По дому в Геленджике прорабатываем возможность применения механизма Федерального Фонда, — добавил Сергей Власов.
Вениамин Кондратьев напомнил, что, помимо МКД, должна появляться соответствующая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
— Муниципалитетам необходимо контролировать строительство домов на всех этапах. Мы должны перелистнуть эту страницу — важно, чтобы в крае никогда не появилось новых обманутых дольщиков. Этот вопрос необходимо закрыть раз и навсегда! — заключил Вениамин Кондратьев.