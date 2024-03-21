Вениамин Кондратьев: Сейчас в регионе остается всего 10 проблемных домов

С 2015 года на Кубани восстановили права свыше 66 тысяч дольщиков — покупателей квартир в более чем 580 долгостроев. За последнее 5-летие на завершение строительства или выплаты компенсации гражданам федеральный Фонд развития территорий выделил около 19 млрд рублей, еще порядка 6 млрд рублей направили из регионального бюджета.