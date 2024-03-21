Музей, посвященный СВО, открылся в Нижнем Новгороде

Музей, посвященный специальной военной операции (СВО), открылся в Нижнем Новгороде 21 марта, сообщает корреспондент ИА «Время Н», присутствовавший на церемонии открытия.
Он находится по адресу: ул. Советская, 14. Часть образцов вооружения была доставлена непосредственно из зоны СВО.
«Нижегородский музей — один из крупнейших в России, — сказал на церемонии открытия глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Но он уникален даже не этим. В нем совмещена идея традиционного музея с виртуальной реальностью. Особенный интерес здесь будет со стороны молодежи. Еще одна фишка музея — вся цифровая часть музея будет доступна в школах».
Также Шалабаев подчеркнул, что экскурсоводами и руководителями музея являются участники специальной военной операции.
«Это наши бойцы, нижегородцы. Лучше них никто не расскажет всей правды. Ребята должны ее знать», — подчеркнул глава города.
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