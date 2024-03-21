Музей, посвященный СВО, открылся в Нижнем Новгороде

«Нижегородский музей — один из крупнейших в России, — сказал на церемонии открытия глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Но он уникален даже не этим. В нем совмещена идея традиционного музея с виртуальной реальностью. Особенный интерес здесь будет со стороны молодежи. Еще одна фишка музея — вся цифровая часть музея будет доступна в школах».