Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО

КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. В общей сложности более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Соцопрос проводился по заказу румынской компании Independent news.
Согласно опубликованным результатам, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 38% местных жителей, а против этой идеи высказались 50% опрошенных. Вступление страны в Североатлантический альянс не поддержали бы 54% респондентов, за вхождение в альянс проголосовали бы 28%.
Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек, погрешность составляет 3%.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика должна стать членом Евросоюза до 2030 года.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.