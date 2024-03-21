Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика должна стать членом Евросоюза до 2030 года.