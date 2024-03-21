В Пентагоне заявили о неблагоприятном развитии ситуации в АТР для США

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) развивается в неблагоприятном для США направлении на фоне наращивания Китаем оборонных возможностей. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино, выступая на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США.
«Я имею в виду, что ситуация развивается в неправильном направлении, основываясь на возможностях, потенциале оборонно-промышленного комплекса, а также действиях и намерениях КНР», — сказал он, утверждая, что Пекин продолжает «развивать свою военную машину, несмотря на серьезные проблемы в экономике».
«В этом году они увеличили свой оборонный бюджет на 7,2%, уже третий год подряд. Мое предположение таково, что на самом деле они тратят на оборону больше, чем заявляют», — утверждал представитель Пентагона. Он также считает, что действия и риторика Китая «становятся все более воинственными».