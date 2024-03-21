В Пентагоне заявили о неблагоприятном развитии ситуации в АТР для США

«В этом году они увеличили свой оборонный бюджет на 7,2%, уже третий год подряд. Мое предположение таково, что на самом деле они тратят на оборону больше, чем заявляют», — утверждал представитель Пентагона. Он также считает, что действия и риторика Китая «становятся все более воинственными».