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В Пентагоне заявили о неблагоприятном развитии ситуации в АТР для США

Китай продолжает «развивать свою военную машину, несмотря на серьезные проблемы в экономике», отметил глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акуилино.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) развивается в неблагоприятном для США направлении на фоне наращивания Китаем оборонных возможностей. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино, выступая на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США.

«Я имею в виду, что ситуация развивается в неправильном направлении, основываясь на возможностях, потенциале оборонно-промышленного комплекса, а также действиях и намерениях КНР», — сказал он, утверждая, что Пекин продолжает «развивать свою военную машину, несмотря на серьезные проблемы в экономике».

«В этом году они увеличили свой оборонный бюджет на 7,2%, уже третий год подряд. Мое предположение таково, что на самом деле они тратят на оборону больше, чем заявляют», — утверждал представитель Пентагона. Он также считает, что действия и риторика Китая «становятся все более воинственными».