Из Иркутска в зону спецоперации отправят 12 единиц техники

12 единиц техники направят из Иркутска в зону проведения спецоперации. Автомобили для подшефных подразделений военнослужащих подготовили силами городских муниципальных предприятий, а также с помощью неравнодушных горожан. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

«Это не последняя наша доставка техники на фронт, будем дальше работать в этом направлении», — подчеркнул градоначальник.

Вся техника прошла полное обслуживание в МУПах города. В процессе подготовки были задействованы «Иркутскавтодор», «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтотранс».

«Коллективы муниципальных предприятий проводят техосмотр всех поступивших машин, специалисты ремонтируют подвеску, силовые агрегаты, проходит покраска кузова. Это достаточно сложная работа, поскольку техника требует должного внимания перед отправкой. После прибытия на СВО машины должны сразу выполнять боевые задачи», — заметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

О важности помощи бойцам также упомянул руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов. Он подчеркнул, что сотрудники МУПа вечерами, в выходные и праздничные дни, готовили машины к отправке. В рабочее время все силы направлялись на уборку дорог в городе.