Из Иркутска в зону спецоперации отправят 12 единиц техники

12 единиц техники направят из Иркутска в зону проведения спецоперации. Автомобили для подшефных подразделений военнослужащих подготовили силами городских муниципальных предприятий, а также с помощью неравнодушных горожан. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
«Исходили из потребностей, озвученных бойцами. Машины нужны для перевозки людей и продуктов питания, обеспечения стабильной работы воинских частей», — отметил мэр города Руслан Болотов.
Отправка техники бойцам осуществляется при поддержке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, правительства региона и горожан.
«Это не последняя наша доставка техники на фронт, будем дальше работать в этом направлении», — подчеркнул градоначальник.
Вся техника прошла полное обслуживание в МУПах города. В процессе подготовки были задействованы «Иркутскавтодор», «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтотранс».
«Коллективы муниципальных предприятий проводят техосмотр всех поступивших машин, специалисты ремонтируют подвеску, силовые агрегаты, проходит покраска кузова. Это достаточно сложная работа, поскольку техника требует должного внимания перед отправкой. После прибытия на СВО машины должны сразу выполнять боевые задачи», — заметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
Директор «Иркутскгортранса» Сергей Майок рассказал о вкладе предприятия в общее дело. На базе МУПа работает пункт сбора техники, которую передают на СВО не только частные лица, но и муниципальные предприятия. Кроме того, работники помогают в погрузке.
Советник мэра Иркутска Вячеслав Мазанов сообщил, что отправлять технику будут по согласованию с командиром подразделений. Воинская часть помогает доставлять машины на СВО самолетами военно-транспортной авиации.
Автомобили доставят в Ростов-на-Дону. Там будет сформирована колонна, которую в дальнейшем направят нашим землякам в подразделения. На месте транспорт встретит руководитель Иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев. Он также окажет помощь с разгрузкой и перегонкой машин.