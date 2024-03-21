В Париже оценили намерение России уничтожать всех французских солдат на Украине

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправление на Украину войск стран Евросоюза для того, чтобы «не дать победить России». Он рассказал, что данный вопрос был предварительно обсужден, однако консенсус по нему не был достигнут. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отправка иностранных войск на Украину грозит крайне негативными последствиями.