Орбан в письме с поздравлением Путину выступил за диалог по Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси, передает RTL.
В письме Орбан назвал поддержание диалога необходимым условием для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия готова расширить сотрудничество с Россией в областях, где это возможно по международному праву.
Новый срок станет для Путина пятым. С переизбранием главу государства также поздравили президент Сербии Александр Вучич, лидеры Египта, Ирана, Армении, Турции, Венесуэлы, Никарагуа, Таджикистана, Северной Кореи, Гондураса, Китая, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Индии.
Германия отказалась считать выборы в России свободными и честными, ее поддержали Польша и Великобритания. В Белом доме отметили, что реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут действовать, исходя из этого.
Путин поблагодарил всех участников выборов независимо от того, за кого те отдали голос. Он пообещал «использовать в общей работе» все конструктивные предложения и идеи других кандидатов, которые нашли отклик у избирателей. Кампанию он назвал «напряженной и крайне ответственной».