Орбан в письме с поздравлением Путину выступил за диалог по Украине

Путин поблагодарил всех участников выборов независимо от того, за кого те отдали голос. Он пообещал «использовать в общей работе» все конструктивные предложения и идеи других кандидатов, которые нашли отклик у избирателей. Кампанию он назвал «напряженной и крайне ответственной».