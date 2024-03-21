В ПМР сообщили, что уберут блокпосты после нормализации обстановки

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого». На въезде и выезде из городов были установлены блокпосты МВД ПМР. Сотрудники милиции Приднестровья несут службу на блокпостах и охраняют 76 важных объектов жизнеобеспечения из-за угрозы терактов.