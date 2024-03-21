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В ПМР сообщили, что уберут блокпосты после нормализации обстановки

ОКК: Приднестровье готово снять блокпосты, когда спадет уровень опасности.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Приднестровье уберет блокпосты на въезде и выезде из городов, в том числе в зоне безопасности, как только нормализуется обстановка, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков.

«Мы готовы снять блокпосты при нормализации обстановки. Пока уровень террористической опасности по-прежнему достаточно высок. В этой сфере у нас действует указ президента Приднестровской Молдавской республики. Поэтому все домыслы молдавской стороны неактуальны».

сказал Беляков.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого». На въезде и выезде из городов были установлены блокпосты МВД ПМР. Сотрудники милиции Приднестровья несут службу на блокпостах и охраняют 76 важных объектов жизнеобеспечения из-за угрозы терактов.

12 марта глава ПМР Вадим Красносельский продлил до 13 мая срок действия в ПМР «желтого» уровня террористической опасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.