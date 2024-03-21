Генерал ВСУ обратился к украинцам и публично осудил Зеленского

«Гражданам Украины нужно четко понять, что, когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации. — Прим. ред.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет», — предупредил он.
По словам генерала, ключевым фактором с способности вести боевые действия выступает способность государства обеспечивать армию ресурсами, но Зеленский со своей командой не справляется с этой задачей.
«У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем», — пожаловался Кривонос.
Генерал выразил уверенность, что с такими «менеджерами», которые входят в команду Зеленского, вновь все будет завалено, и даже мобилизация не даст никакого результата.
«Эта ситуация меня дико настораживает», — посетовал Кривонос.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились представители Генштаба ВСУ с предложением мобилизовать дополнительно 450−500 тысяч человек.
О том, что украинской армии не хватает десятков бригад, ранее на этой неделе писал журнал Forbes. По данным издания, командование направило под Работино в качестве подкрепления подразделение без тяжелой техники.
Украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.