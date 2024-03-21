Генерал ВСУ обратился к украинцам и публично осудил Зеленского

«У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем», — пожаловался Кривонос.