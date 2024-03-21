В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом

КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении трех фигурантов дела о незаконном финансировании партий, сообщили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии.
Глава Антикоррупционной прокураторы Молдавии Вероника Драгалин на брифинге 7 марта заявила, что в ее ведомстве находятся дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, и подчеркнула, что эти дела объединяет связь с «организованной преступной группировкой», которой, по ее словам, руководит оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
«По делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в рамках которого прошли обыски, изъято несколько миллионов леев (миллион леев эквивалентен почти 52 тысячам евро — ред.) и тысячи евро и задержаны трое фигурантов (бывших сотрудников силовых структур). Сегодня, 21 марта 2024 года, Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении этих фигурантов дела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий «Шор». Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии «Шор» участвовать в выборах на протяжении трех лет.
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