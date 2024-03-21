В Молдавии фигурантов дела о финансировании партий оставили под арестом

«По делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в рамках которого прошли обыски, изъято несколько миллионов леев (миллион леев эквивалентен почти 52 тысячам евро — ред.) и тысячи евро и задержаны трое фигурантов (бывших сотрудников силовых структур). Сегодня, 21 марта 2024 года, Апелляционная палата Кишинева сохранила меру пресечения в виде предварительного заключения на 30 суток в отношении этих фигурантов дела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.