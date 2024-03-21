Парламент Молдавии принял в первом чтении закон о голосовании на выборах по почте

В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС в один день с выборами. Для этого парламент уже внес соответствующие поправки в избирательный кодекс. Оппозиционные партии и представители общественности считают, что, совмещая выборы с референдумом и устраивая голосование по почте, власти пытаются спасти падающий рейтинг Санду и ее правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.