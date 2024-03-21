Парламент Молдавии принял в первом чтении закон о голосовании на выборах по почте

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии голосами правящей Партии действия и солидарности (ПДС) утвердил в первом чтении закон о внедрении голосования по почте за границей, передает корреспондент ТАСС.
Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии голосовали против. Они обвинили президента страны Майю Санду и поддерживающую ее ПДС в намерении сфальсифицировать таким образом результаты предстоящих осенью президентских выборов.
Как отмечается в проекте закона, «голосование по почте в пилотном режиме будет внедрено в США и Канаде». При этом результаты голосования в рамках пилотного проекта будут иметь законную силу. Критики этого решения также отметили дискриминацию молдавских мигрантов, которые также массово сконцентрированы в Израиле, Италии и России.
В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС в один день с выборами. Для этого парламент уже внес соответствующие поправки в избирательный кодекс. Оппозиционные партии и представители общественности считают, что, совмещая выборы с референдумом и устраивая голосование по почте, власти пытаются спасти падающий рейтинг Санду и ее правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.