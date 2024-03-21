Парламент Молдовы принял в первом чтении поправки о голосовании по почте

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В парламенте Молдовы приняли в первом чтении поправки в Кодекс о выборах о запуске «в пилотном режиме» голосование по почте на президентских выборах.
«За» проголосовали 56 депутатов (55 — от правящей PAS и один независимый), против — 27 депутатов от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Согласно проекту, такой вид голосования будет доступен только в США и Канаде.
Голосованию предшествовали жаркие дебаты, продлившиеся почти четыре часа.
Если гражданин зарегистрировался, чтобы проголосовать по почте, но до него не дошел «конверт с конвертами», он может проголосовать на участке, отметил депутат.
«В данном случае до подсчета голосов конверт с персональными данными вносится в систему регистрации избирателей. Если указано, что человек проголосовал физически на избирательном участке, то голосование по почте аннулируется, не берется во внимание и не открывается», — сказал Гаврук.
Еще до начала обсуждений оппозиция потребовала исключить из повестки парламента этот проект, однако инициатива поддержки не нашла. Представители Блока коммунистов и социалистов (БКС), а также независимые депутаты и народные избранники от запрещенной в Молдове партии «Шор» подвергли законопроект резкой критике.
Депутат от БКС Олег Рейдман заявил, что голосование по почте противоречит законодательству Республики Молдова. Он перечислил главные противоречия в инициативе правящей PAS:
- ️Нарушение запрета выноса бюллетеня с избирательного участка.
- Нарушение секретности волеизъявления — при голосовании по почте на конверте обозначен избиратель.
- Участие почтового оператора из-за границы — это участие иностранных лиц в непосредственном процессе выборов, которое не допускается законодательством Молдовы.
Если на избирателя оказали давление, то неясно, в какие органы жаловаться и как национальные органы будут работать в другой стране и неясно, как будут решать засчитывать ли такие голоса.
«Перенимать двойные стандарты ЕС нам не к лицу. Прошедшие недавно выборы в РФ мы им тут организовали, что только на территории РФ, то есть экстерриториально на территории посольств и консульств, правильно? А мы себе позволяем такие вольности», — заключил Рейдман.
Каждый день мы становимся свидетелями новых серий сериала «PAS и способы обмана жителей Молдовы», отметил независимый депутат, член оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский.
«Все манипуляции PAS только подчёркивают их отчаянные попытки искать выход из проигрышных выборов. Теперь на повестке дня — еще один шулерский проект в парламенте: голосование по почте. И что же будет с голосованием по почте в США и Канаде? Молдавская диаспора, подпитываемая пропагандой PAS, предположительно, даст Майе Санду нужные голоса, а если нет — то найдут возможность добавить», — заявил он.
Однопартиец Нестеровского, независимый депутат Василий Боля обратил внимание еще на один важный факт: из-за разницы часовых поясов, когда в Молдове избирательные участки уже будут закрыты и будут подведены итоги, на территории Северной Америки выборы ещё будут продолжаться 10−12 часов.
В таких условиях PAS получает «возможность маневра для манипулирования» результатами на основной территории республики.
Депутат от БКС Адриан Албу заявил, что PAS разделяет граждан на «хороших» и тех, кто не заслуживает внимания.
«Почему одни быть более привилегироваными? Разве мы не являемся гражданами одной страны? Разве не все граждане, которые уехали из Молдовы, отправляют денежные переводы, на которых эта власть повышает себе зарплаты, вооружает страну, создает институты, которые будут следить за гражданами, критикующими власть?» — отметил депутат.
Несмотря на критику, проект был принят в первом чтении.
Утром перед зданием парламента прошел флешмоб против возможной фальсификации выборов президента Молдовы. Накануне у здания ЦИК прошел протест сторонников и депутатов Блока коммунистов и социалистов против возможных фальсификаций на президентских выборах в республике.