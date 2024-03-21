Парламент Молдовы принял в первом чтении поправки о голосовании по почте

«За» проголосовали 56 депутатов (55 — от правящей PAS и один независимый), против — 27 депутатов от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Согласно проекту, такой вид голосования будет доступен только в США и Канаде.

Нововведения предусматривают, что избиратели получат по почте «конверт с конвертами». Депутат PAS Виталие Гаврук разъяснил, что предварительная регистрация желающих проголосовать по почте начнется практически сразу после того, как соответствующий закон вступит в силу, и завершится за 45 дней до выборов. За 23 дня до выборов гражданину отправляется конверт, в который входит один конверт, который вернется в избирательный орган, еще один — куда вкладывается бюллетень для голосования, инструкция, а также сам бюллетень для голосования.