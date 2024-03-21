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Во Франции заявили, что помощь Запада Киеву может не ограничиваться поставкой оружия

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Помощь западных стран Украине может не ограничиваться одними поставками вооружений. Об этом заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал армии Тьерри Бюркар.

Источник: AP 2023

«Помощь Запада Украине может выйти за пределы поставок оружия», — приводит Agence France-Presse его слова.

Генерал отметил, что «европейцы должны быть в состоянии пойти на риск, чтобы гарантировать безопасность в Европе в ближайшее десятилетие».

Как сказал Бюркар, хотя Киев не просит направлять ему в помощь войска, «НАТО должна готовиться к любому развитию событий».

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.