Во Франции заявили, что помощь Запада Киеву может не ограничиваться поставкой оружия

«Помощь Запада Украине может выйти за пределы поставок оружия», — приводит Agence France-Presse его слова.
Генерал отметил, что «европейцы должны быть в состоянии пойти на риск, чтобы гарантировать безопасность в Европе в ближайшее десятилетие».
Как сказал Бюркар, хотя Киев не просит направлять ему в помощь войска, «НАТО должна готовиться к любому развитию событий».
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.