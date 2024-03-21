Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность

Кроме того, он поручил министру внутренних дел по республике Аслану Ирасханову принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями. Также Кадыров призвал применить жесткий и ответственный подход при профилактике незаконного оборота наркотиков. Глава Чечни выразил уверенность, что руководящий состав сможет быстро и качественно реализовать поставленные перед ними задачи.