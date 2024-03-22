Парламент Молдавии принял декларацию о курсе на евроинтеграцию

«Депутаты призывают всё общество… проявить единство и солидарность для укрепления политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели — интеграции и присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу», — цитирует ТАСС депутата Оазу Нантоя, который зачитывал документ.