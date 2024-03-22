«Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что США должны разрешить Украине использовать для противостояния РФ “всевозможное оружие и всевозможные тактики”. Это прямое подстрекательство к терроризму!» — заявила она.
Ранее в этот день Трасс в интервью украинской газете Kyiv Post заявила, что хотела бы, чтобы США позволили Украине применять «любые тактики и оружие» против РФ.
Ранее, 19 марта, издание The Hill сообщило, что управление генерального инспектора Пентагона создало сайт, на котором можно отслеживать информацию о том, как осуществляется контроль над оружием, предоставляемым США Украине.
Перед этим, 16 марта, политолог, директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с «Известиями» сказал, что отправка дальнобойного оружия Украине обойдется Европе дорого.
До этого, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.
На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.
9 марта аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft заявил, что новый пакет помощи для Украины не поможет Киеву избежать краха на фронте. Он подчеркнул, что украинская армия страдает и от других проблем, одной из которых является нехватка личного состава. Колумнист отметил, что такую трудность западные страны не могут разрешить без прямого военного вмешательства в государство.
До этого, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин указал на превращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в террористическую организацию. В пример он привел то, что украинские военнослужащие открывают огонь по машинам скорой помощи.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.