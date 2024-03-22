Захарова обвинила Трасс в подстрекательстве к терроризму из-за заявлений по Украине

9 марта аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft заявил, что новый пакет помощи для Украины не поможет Киеву избежать краха на фронте. Он подчеркнул, что украинская армия страдает и от других проблем, одной из которых является нехватка личного состава. Колумнист отметил, что такую трудность западные страны не могут разрешить без прямого военного вмешательства в государство.