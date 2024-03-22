Саммит ЕС не принял решения об изъятии доходов от активов РФ

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая ее возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля.— “Ъ”)», — сказано в документе.
При этом лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию (ЕК) подготовить новые санкции в отношении Белоруссии, Ирана и КНДР за их поддержку России. Также на саммите было решено усилить борьбу с обходом антироссийских санкций.
Евросовет 1 февраля поддержал предложение ЕК об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Минфин РФ пригрозил дать симметричный ответ на ограничения. Господин Боррель предложил странам ЕС 90% доходов от реинвестирования активов РФ направить на военную помощь Украине. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что Киев мог бы получить первые выплаты уже 1 июля.
Лаура Кеффер