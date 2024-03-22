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Саммит ЕС не принял решения об изъятии доходов от активов РФ

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе не согласовали решение об изъятии доходов от замороженных за границей активов России. В заявлении по итогам саммита сказано, что министрам ЕС поручено продолжить работу по этой теме.

Источник: Freepik

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая ее возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля.— “Ъ”)», — сказано в документе.

При этом лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию (ЕК) подготовить новые санкции в отношении Белоруссии, Ирана и КНДР за их поддержку России. Также на саммите было решено усилить борьбу с обходом антироссийских санкций.

Евросовет 1 февраля поддержал предложение ЕК об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Минфин РФ пригрозил дать симметричный ответ на ограничения. Господин Боррель предложил странам ЕС 90% доходов от реинвестирования активов РФ направить на военную помощь Украине. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что Киев мог бы получить первые выплаты уже 1 июля.

Лаура Кеффер

ЕС
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