Против решения Байдена приостановить экспорт СПГ подали иск 16 штатов

«Односторонний указ [президента США Джо ] Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса. Запрет приведет к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из Техаса», — говорится в заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, опубликованном в четверг на его сайте. По его словам, такое решение администрации также «уничтожит важные рабочие места».
Истцами по этому иску выступили генеральные прокуроры штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Техас, Флорида, Южная Каролина и Юта.
Президент США ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.
Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа. Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.