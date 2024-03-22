На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии

В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения «зеленого» регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Однако кроме «зелёной» повестки, европейские фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета. Против ввоза украинского зерна в частности резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.