Глава ЕК анонсировала меры против российского и белорусского зерна

19 марта, Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что ЕК собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. На семена масличных культур и продукты их переработки установят пошлины в размере 50%. Собеседник издания отметили, что такие меры приведут к росту цен «как минимум на 50%» и сведут спрос к нулю. Обсуждение вопроса идет на фоне продолжающихся в ЕС протестов фермеров.