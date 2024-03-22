Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Тулуна Артем Епифанцев погиб во время спецоперации 13 марта. Об этом сообщают в администрации города.
Сибиряк родился в Тулуне, окончил школу № 25, учился в Профессиональном училище № 4.
Артем Епифанцев заключил контракт с министерством обороны России и отправился в зону СВО.
Там военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей. Указом президента сибиряка представили к посмертному награждению орденом Мужества.
— От имени администрации Тулуна выражаем соболезнования семье, родным и близким Артема Епифанцева. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — говорят в администрации.