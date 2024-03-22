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Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Прощание с погибшим состоится в Тулуне 22 марта.

Источник: Администрация Тулуна

Военнослужащий из Тулуна Артем Епифанцев погиб во время спецоперации 13 марта. Об этом сообщают в администрации города.

Сибиряк родился в Тулуне, окончил школу № 25, учился в Профессиональном училище № 4.

Артем Епифанцев заключил контракт с министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Там военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей. Указом президента сибиряка представили к посмертному награждению орденом Мужества.

— От имени администрации Тулуна выражаем соболезнования семье, родным и близким Артема Епифанцева. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — говорят в администрации.