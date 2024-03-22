Экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева и его сына задержал Следком

В четверг, 21 марта, в здание СУ СК РФ по Приморскому краю для проведения следственных мероприятий были доставлены около десяти человек. Среди них бывший ректор ВГУЭС и депутат Заксобрания Приморского края Геннадий Лазарев, а также его сын Иннокентий, который тоже имел отношение к ВГУЭС и к компании «Восточная верфь». Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа».