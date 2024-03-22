Экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева и его сына задержал Следком

В четверг, 21 марта, в здание СУ СК РФ по Приморскому краю для проведения следственных мероприятий были доставлены около десяти человек. Среди них бывший ректор ВГУЭС и депутат Заксобрания Приморского края Геннадий Лазарев, а также его сын Иннокентий, который тоже имел отношение к ВГУЭС и к компании «Восточная верфь». Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа».
По предварительной информации, отца и сына Лазаревых подозревают в причастности к хищению государственной собственности. Однако пока неизвестно, идёт ли речь о землях и объектах недвижимости бывшего ВГУЭС, перешедших из госсобственности в частную, или это — продолжение истории завода «Восточной верфи», который сейчас находится в предбанкротном состоянии. Геннадий Лазарев являлся председателем совета директоров АО «Восточная верфь».
Telegram-канал сообщает, что оба Лазаревых признаны подозреваемыми и отправлены на двое суток в изолятор временного содержания (ИВС).
По утверждению новых медиа, помимо отца и сына в Следкоме оказались несколько человек, которые ранее по работе пересекались с Лазаревыми. Их процессуальный статус неизвестен.