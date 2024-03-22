Reuters назвало давление на Киев причиной отказа от списка «спонсоров войны»

Со ссылкой на источники издание указало, что уже 22 марта правительство Украины может удалить сайт, где велся этот перечень. При этом Reuters утверждает, что никакой юридической силы список не имеет. Однако многие иностранные компании были возмущены попаданием в список, а страны требовали от Киева отказаться от него.