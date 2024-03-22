Reuters назвало давление на Киев причиной отказа от списка «спонсоров войны»

Со ссылкой на источники издание указало, что уже 22 марта правительство Украины может удалить сайт, где велся этот перечень. При этом Reuters утверждает, что никакой юридической силы список не имеет. Однако многие иностранные компании были возмущены попаданием в список, а страны требовали от Киева отказаться от него.
«Прекращение этой кампании обвинений, если оно произойдет, будет свидетельствовать о том, что Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ему становится всё труднее поддерживать глобальную поддержку своих вооруженных сил», — сказано в публикации.
Ранее, 20 марта, на Украине сообщили, что правительство приняло решение о нецелесообразности ведения списка «спонсоров войны». На заседании министерство иностранных дел сообщило о многочисленных обращениях членов дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка.
9 февраля Украина внесла в перечень «международных спонсоров войны» новую компанию американского производителя монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products.
В разное время в список были внесены такие компании, как Mars, PepsiCo, Knauff и многие другие.