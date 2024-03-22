Бикинский район Хабаровского края может стать округом

— У преобразования много положительных моментов: введение единого механизма управления, создание чёткой и понятной вертикали власти: один глава, один представительный орган, одна администрация, один бюджет и план развития территории, один центр принятия решений. Если поселения были как отдельные муниципальные образования, то теперь они не будут иметь этого статуса, а войдут в состав Бикинского муниципального округа, — отметил глава Бикинского района Александр Демидов. Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах в тех же учреждениях. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, и в связи с этим не могли принять участие в различных программах развития территории, то с созданием округа эта возможность появится.