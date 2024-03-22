Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровск 31 марта прибудет поезд Минобороны «Сила в правде»

Поезд отправился на Дальний Восток из Москвы, по пути он остановится на 75 станциях в 67 городах России.

Источник: Мэрия Хабаровска

31 марта в Хабаровск прибудет поезд минобороны «Сила в правде», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Поезд отправился на Дальний Восток из Москвы, по пути он остановится на 75 станциях в 67 городах России, где пройдут выставки экспонатов в восьми вагонах поезда.

В вагоне «Этих дней не смолкнет слава» представлены образцы вооружения и макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны. В вагоне «Альянс обетованный» представлена экспозиция, посвященная нынешней Украине. Также в поезде представлены экспозиции Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров МО РФ.

На Дальнем Востоке поезд остановится на 15 станциях. Так 29 марта он прибудет в поселок Новый Урал, 30 марта остановится в Комсомольске-на-Амуре, а 31 марта выставка пройдет в Хабаровске.