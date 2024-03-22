Спецпредставитель КНР назвал восстановление мира на Украине самой неотложной задачей

Ли Хуэй в первой половине марта в течение примерно 10 дней находился в поездке для оказания содействия урегулированию украинского конфликта. Сначала он нанес визит в Россию и провел встречу в Москве с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным. В соответствии с оглашенным графиком китайский дипломат затем посетил штаб-квартиру ЕС, Польшу и Украину, Германию и Францию. Это второй раунд челночной дипломатии спецпредставителя, первый состоялся в мае прошлого года, когда он провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, дипломатами ряда европейских стран и украинским президентом Владимиром Зеленским.