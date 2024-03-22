КнААЗ передал минобороны РФ первую в 2024 году партию истребителей Су-35С

— Мы проводим эти испытания, чтобы истребитель пришел в ВКС без замечаний. У боевого летчика не должно быть никаких претензий, когда он сядет за штурвал. Потом он самолету он должен только помочь, а так Су-35 все сделает сам, ؘ- рассказал заместитель начальника летно-испытательной станции, старший летчик-испытатель филиала ОАК КнААЗ им. Ю. А. Гагарина Павел Тараканов. Изначально Су-35С был ориентирован на поставки за рубеж, однако по поручению президента Владимира Путина был заключен долгосрочный контракт на поставку этих истребителей в Минобороны России. В прошлом году производство этих машин выросло на 40%, сегодня Комсомольский-на-Амуре авиазавод обеспечен загрузкой до 2028 года включительно, в связи с чем предприятие прикладывает максимальные усилия по сохранению коллектива и привлечению новых кадров, в том числе за счет заработной платы.



К концу 2024 года численность авиастроителей КнААЗ должна увеличиться еще на 800 человек. Для всех категорий работников предприятия размер должностных окладов вырастет на 12%. Кроме того, на встрече с коллективом завода генеральный директор ПАО ОАК Юрий Слюсарь сказал, что корпорация держит курс на увеличение зарплаты выше уровня инфляции и общий рост в итоге составит 17%.