Подлодка «Волхов» выполнила пуск «Калибра» по полигону в Хабаровском крае

Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.