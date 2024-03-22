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Подлодка «Волхов» выполнила пуск «Калибра» по полигону в Хабаровском крае

Подлодка «Волхов» выполнила пуск «Калибра» на тысячу километров по полигону.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки “Волхов” Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса “Калибр”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.

Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, уточнили на флоте.