Новый состав депутатского корпуса соберется сегодня на первую сессию

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Первое заседание первой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва пройдет сегодня в Минске, сообщили в пресс- службе Палаты представителей Национального собрания.
Накануне прошло закрытие сессии предыдущего депутатского созыва. Кроме этого, в четверг в Овальный зал для встречи с депутатским корпусом приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выступил перед парламентариями, подвел итоги четырехлетней работы седьмого созыва, поблагодарил их за работу, вручил госнаграды депутатам и сенаторам.
«В 10:00 пройдет открытие первой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — сообщили в нижней палате белорусского парламента.
Там отметили, что на заседании будут сформированы рабочие органы сессии, кроме этого, утвердят повестку дня. Также сегодня будет избрано руководство Палаты представителей.
«В соответствии Конституцией тайным голосованием с использованием бюллетеней будут избраны председатель Палаты, а также его заместитель», — сказали в парламенте.
Новый депутатский корпус был избран в Беларуси 25 февраля 2024 года, когда впервые в стране прошел Единый день голосования. Были избраны все 110 депутатов Палаты представителей. а также более 12 депутатов местного уровня.
В соответствии с обновленным законодательством, новый состав депутатов будет работать пять лет, а не четыре года, как это было ранее.
Кто пришел в Овальный зал.
В этом составе депутатов достаточно много людей с известными фамилиями.
В числе тех, кто следующие пять лет будут работать в парламенте — глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, начальник Военной академии Геннадий Лепешко, заместитель командующего по идеологической работе Военно-воздушных сил и войск ПВО Анатолий Булавко, ректор Академии управления при президенте Беларуси Вячеслав Данилович, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин, советник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич, лидер крупнейшей в стране Белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.
В новый состав депутатского корпуса вошли 20 депутатов из прошлого созыва.