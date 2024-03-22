Новый состав депутатского корпуса соберется сегодня на первую сессию

В числе тех, кто следующие пять лет будут работать в парламенте — глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, начальник Военной академии Геннадий Лепешко, заместитель командующего по идеологической работе Военно-воздушных сил и войск ПВО Анатолий Булавко, ректор Академии управления при президенте Беларуси Вячеслав Данилович, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин, советник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич, лидер крупнейшей в стране Белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.