Военный из Приморья награжден медалью «За отвагу»

Беленков выполнял обязанности по обслуживанию и ремонту военной техники в зоне проведения специальной военной операции. Во время интенсивных боевых действий, в том числе под обстрелом ВСУ, его ремонтное подразделение работало непрерывно, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденную технику.