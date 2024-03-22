Военный из Приморья награжден медалью «За отвагу»

В Приморье военнослужащий общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) гвардии старший сержант Антон Беленков награжден медалью «За отвагу» за проявленное мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
Беленков выполнял обязанности по обслуживанию и ремонту военной техники в зоне проведения специальной военной операции. Во время интенсивных боевых действий, в том числе под обстрелом ВСУ, его ремонтное подразделение работало непрерывно, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденную технику.
В один из дней база, где находился Беленков, подверглась ракетному обстрелу, в результате чего он получил осколочные ранения. Несмотря на это, он продолжил оказывать первую помощь раненым сослуживцам и помогал их эвакуировать.
За свой героизм и проявленное мужество в боевых условиях гвардии старший сержант Антон Беленков был удостоен медали «За отвагу». Его пример стал ярким свидетельством самоотверженного служения и высокой дисциплины военнослужащих Восточного военного округа.
Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко наградил участников добровольческого отряда «Тигр», вернувшихся с фронта.