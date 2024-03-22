Лукашенко подписал указ про увеличение лимитов сверхурочной работы в Беларуси

В пресс-службе добавили, что указом предусмотрена возможность по согласованию с профсоюзом, а также с согласия сотрудников увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные дни в том случае, если имеется обоснованная как производственная, так и экономическая необходимость.