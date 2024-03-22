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Лукашенко подписал указ про увеличение лимитов сверхурочной работы в Беларуси

Лукашенко подписал указ «О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта, в четверг, подписал указ № 105 «О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях», проинформировали в пресс-службе президента.

В сообщении сказано, что указанный документ был принят в целях максимального задействования трудовых ресурсов, которые обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы оперативно решить важнейшие стратегические задачи в производстве.

В пресс-службе добавили, что указом предусмотрена возможность по согласованию с профсоюзом, а также с согласия сотрудников увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные дни в том случае, если имеется обоснованная как производственная, так и экономическая необходимость.

Уточняется, что увеличение лимита сверхурочных работ будет закрепляться в локальном акте. Об этом, заметили в пресс-службе, наниматель должен будет информировать Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты. На указанное ведомство возлагается постоянный мониторинг ситуации.

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