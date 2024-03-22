Изобретение приморца оценили в зоне СВО: бойцы просят увеличить поставки

«Считаем эту технику просто чудом. Ее проходимость удивительна и незаменима», — передает слова бойцов «Вести Приморье».
Приморец изобрел шаговый помогатор ПШ, от которого остались в восторге бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Бойцы попросили спонсор и благотворителей, которые занимаются сборами гуманитарной помощи, рассмотреть возможность поставки техники для каждого подразделения Вооруженных сил России.
Изобретение отлично помогает в эвакуации раненых бойцов с поля боля, а также в доставке необходимого. Только за три дня работы помогатора в зоне СВО было спасено шесть человек.
Приморский изобретатель планирует создать второго помогатора и уже открыл сбор средств на его производство.
Напомним, в Хабаровском крае участник СВО стал обладателем земельного участка для строительства дома. Мужчина стал первым, кто получил землю в рамках меры поддержки, инициатором которой стал президент России Владимир Путин.