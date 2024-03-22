В Красноярском крае еще пятерых жителей лишили гражданства РФ за тяжкие преступления

Перешедшие в статус «бывшие» прибыли из стран ближнего зарубежья в период с 2008 по 2017 годы и получили паспорта РФ в соответствии с действующим на тот момент Федеральным законом. Затем мужчины в разное время совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против половой неприкосновенности личности (изнасилования, покушения на изнасилования, домогательства и др). Злоумышленники были осуждены к реальному лишению свободы сроком от 4,5 до 15,5 лет.