Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с Наврузом

ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. В связи с наступлением древнего весеннего праздника Навруз на имя президента Узбекистана поступают поздравления глав зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций, видных общественных деятелей, сообщает пресс-служба лидера республики.
«В своих посланиях зарубежные лидеры и партнеры дают высокую оценку и выражают полную поддержку осуществляемой в нашей стране программе необратимых политических преобразований и социально-экономических реформ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, отмечают заметное укрепление авторитета государства на международной арене, а также желают дальнейшего процветания народу Узбекистана», — говорится в сообщении.
В частности, Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов в работе, а дружественному народу Узбекистана счастья и благополучия.
«Уделяю повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и готов совместно с Вами прилагать усилия по укреплению традиционной дружбы двух народов, углублению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в целях содействия модернизации двух государств, чтобы наполнить большим практическим содержанием совместное построение китайско-узбекского сообщества единой судьбы», — подчеркнул он.
Дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности лидеру республики, счастья и благополучия каждому дому Узбекистана пожелал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Пусть этот светлый праздник озарит теплом, дарует достаток и принесет радость нашим сплоченным единой судьбой народам. Убежден, стратегическое партнерство и союзнические отношения между двумя странами, основанные на крепкой дружбе и добрососедстве, продолжат свое динамичное развитие в интересах наших близких народов», — говорится в поздравлении.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании выразил надежду, что «общечеловеческие ценности и вечные идеи этого праздника Весны, как символ начала новой жизни, пробуждения природы, торжества добра, толерантности и взаимопнимания и впредь будут подвигать нас на путь возрождения и созидания, мира и спокойствия, взаимного уважения и доверия».
Также свои поздравления направили:
- Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.
- Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев.
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
- Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.
- Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси.
- Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари.
- Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
- Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.
- Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири.