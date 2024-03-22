Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с Наврузом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании выразил надежду, что «общечеловеческие ценности и вечные идеи этого праздника Весны, как символ начала новой жизни, пробуждения природы, торжества добра, толерантности и взаимопнимания и впредь будут подвигать нас на путь возрождения и созидания, мира и спокойствия, взаимного уважения и доверия».