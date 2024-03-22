Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине

Посол России в Японии Николай Ноздрев предупредил Токио о последствиях, если японские ЗРК Patriot, произведенные по лицензии США и экспортированные туда, окажутся на Украине. По его словам, это будет чревато тяжелыми последствиями для двусторонних отношений, включая конкретные шаги России.