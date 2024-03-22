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В Перми бывший директор колледжа «ОНИКС» Павел Миков встал на учет в центр занятости

Краевой Минобр не стал продлевать контракт с Павлом Миковым.

Источник: сайт правительства Пермского края

Павел Миков отработал на посту директора колледжа «ОНИКС» в Перми ровно год. Эту должность он занял 20 марта прошлого года. Действие заключенного с краевым министерством образования и науки контракта истекло 20 марта, ведомство решило его не продлевать.

«Комсомолка» поинтересовалась у Павла Владимировича его дальнейшими планами. Первое, что он сделал, встал на учет в Центр занятости населения города.

«План один — найти работу в Перми и продолжать служить на пользу обществу», — отметил Павел Миков.

Параллельно с поиском работы он сейчас будет участвовать в подготовке Театральной Олимпиады школ проекта «Наша школа — эвакогоспиталь». Мероприятие пройдет в Перми с 25 по 27 марта.

Колледж «Оникс» в Перми готовит специалистов среднего звена по дисциплинам, связанным с информационными технологиями, педагогикой и дизайном. В краевом Минобре подтвердили информацию об отставке Павла Микова. Его обязанности будет исполнять заместитель директора колледжа по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Ранее Павел Владимирович Миков с 2017 по 2022 годы занимал пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, долгое время работал по полученной в ПГПУ специальности учителем.