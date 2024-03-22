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Замначальника Военной академии прикомандировали к Госсекретариату Совбеза

Лукашенко освободил Демиденко от должности начальника факультета Генштаба ВС.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта 2024 года освободил от должности начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителя начальника Военной академии генерала-майора Игоря Демиденко, проинформировали в пресс-службе президента.

В сообщении сказано, что соответствующий указ № 110 глава государства подписал в четверг, 21 марта. Согласно документу, генерал-майор Игорь Демиденко был освобожден от должности начальника факультета Генштаба ВС. Подчеркивается, что Демиденко был прикомандирован к Государственному секретариату Совета безопасности с оставлением его в кадрах Министерства обороны.