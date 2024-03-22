Самолет ТОФ выполнил девятичасовой учебный полет

Экипаж противолодочного самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил тренировочный полет протяженностью около 3 тысяч км и длительностью более девяти часов. Летчики морской авиации отработали противолодочные задачи над акваторией северной части Тихого океана и Охотского моря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.
В рамках полета осуществлялось прохождение заданного курса над безориентирной местностью и отработка слаженности действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.
«Длительность полета составила более девяти часов. За это время экипаж Ту-142МЗ преодолел маршрут протяженностью около 3 тысячи км», — отметили в пресс-службе.
Этот полет также был направлен на отработку максимальной продолжительности нахождения в воздухе по времени. Мероприятие проводилось в рамках плана боевой подготовки флота.
Напомним, в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота, размещённых в Приморье и на Камчатке, успешно прошли комплексные учения по противодействию терроризму.