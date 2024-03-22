FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ

Как указали собеседники издания, США предупредили Киев, что удары беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, как пишет FT, Вашингтон опасается, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую в том числе полагаются западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.
«Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России», — приводит FT комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
По информации газеты, цель украинских ударов заключается в том, чтобы сократить финансирование военных действий России за счет снижения доходов в энергетической сфере, а также в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению нового пакета военной помощи.
Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. В некоторых случаях их целями становились предприятия топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.