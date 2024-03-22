Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Украины остановить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: nznp.ru

Как указали собеседники издания, США предупредили Киев, что удары беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, как пишет FT, Вашингтон опасается, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую в том числе полагаются западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.

«Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России», — приводит FT комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

По информации газеты, цель украинских ударов заключается в том, чтобы сократить финансирование военных действий России за счет снижения доходов в энергетической сфере, а также в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению нового пакета военной помощи.

Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. В некоторых случаях их целями становились предприятия топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.