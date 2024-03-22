Сергей Верещагин презентовал иностранным послам потенциал края

«Красноярский край — опорный регион, который находится в самом центре России. Через нас проходят крупнейшие транспортные артерии — федеральная автодорога “Сибирь” и Транссибирская железнодорожная магистраль. Наша река Енисей — самая многоводная в стране — имеет выход к Северному морскому пути. В крае реализуется ряд крупнейших проектов в области нефтедобычи, добычи металлических руд и металлургии. Мы предлагаем вам сотрудничество в этих и других сферах. Для ведения бизнеса у нас созданы комфортные условия. Край входит в топ лесных регионов страны. Мы развиваем переработку древесины, активно занимаемся лесовосстановлением. Также в крае хорошо развито сельское хозяйство. На протяжении ряда лет наши аграрии демонстрируют лучшую урожайность зерновых в Сибири», — рассказал Сергей Верещагин.