Сергей Верещагин презентовал иностранным послам потенциал края

В презентации участвовали послы республик Южная Осетия, Абхазия, Ангола, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Гондурас, Доминикана, Никарагуа, Эль-Сальвадор, Мозамбик, а также представители посольств республик Беларусь, Казахстан, Бразилия, Джибути, Руанда, Индия, Нигерия, Королевства Бахрейн, Малайзии, Монголии, Мексиканских Соединенных Штатов.
Председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин провёл презентацию инвестиционного потенциала и отметил, что после основного доклада представители иностранных деловых кругов активно интересовались возможностями участия в проектах, реализуемых на территории края в разных отраслях. Он поблагодарил зарубежных гостей за внимание к региону и отметил, важнейшее преимущество края — его расположение, позволяющее быть логистическим хабом между Европой и Азией.
«Красноярский край — опорный регион, который находится в самом центре России. Через нас проходят крупнейшие транспортные артерии — федеральная автодорога “Сибирь” и Транссибирская железнодорожная магистраль. Наша река Енисей — самая многоводная в стране — имеет выход к Северному морскому пути. В крае реализуется ряд крупнейших проектов в области нефтедобычи, добычи металлических руд и металлургии. Мы предлагаем вам сотрудничество в этих и других сферах. Для ведения бизнеса у нас созданы комфортные условия. Край входит в топ лесных регионов страны. Мы развиваем переработку древесины, активно занимаемся лесовосстановлением. Также в крае хорошо развито сельское хозяйство. На протяжении ряда лет наши аграрии демонстрируют лучшую урожайность зерновых в Сибири», — рассказал Сергей Верещагин.
«Наш строительный холдинг вернулся в Россию, и мы ищем регион, с которым можно было бы сотрудничать. Мы с интересом узнали о возможностях Красноярского края. Он и раньше был на слуху, но сейчас мы видим, что тут реализуется или планируется много проектов, а значит, здесь есть большой потенциал в строительной сфере», — рассказал Ахмет Эртекин, вице-президент SMK Holding (Турция).
Также в ходе презентации участники обсудили вопросы гуманитарного, культурного и спортивного сотрудничества стран.