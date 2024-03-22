Самарский депутат Турусин оштрафован за распространение недостоверной информации

Кировский районный суд Самары оштрафовал самарского депутата Сергея Турусина за распространение недостоверной информации. Об этом сообщает «Ъ-Волга» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, депутата Кировского райсовета Сергея Турусина признали виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Речь идет о части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.
Депутату назначили административный штраф. Теперь ему придется выплатить 40 тысяч рублей. Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев сообщил, что Сергея Турусина разыскивает полиция.
По словам Матвеева, причиной могла быть очередная серия расследования Турусина о массовых фальсификациях на разных выборах. Самарский депутат сам пришел в полицию и явился на судебное заседание.