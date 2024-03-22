Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский депутат Турусин оштрафован за распространение недостоверной информации

В Самаре суд оштрафовал депутата Сергея Турусина за распространение недостоверной информации.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Самары оштрафовал самарского депутата Сергея Турусина за распространение недостоверной информации. Об этом сообщает «Ъ-Волга» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, депутата Кировского райсовета Сергея Турусина признали виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Речь идет о части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

Депутату назначили административный штраф. Теперь ему придется выплатить 40 тысяч рублей. Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев сообщил, что Сергея Турусина разыскивает полиция.

По словам Матвеева, причиной могла быть очередная серия расследования Турусина о массовых фальсификациях на разных выборах. Самарский депутат сам пришел в полицию и явился на судебное заседание.

штрафы