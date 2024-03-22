Глава Башкирии объяснил, почему в пандемию личным примером поддержал медиков

«Пусть не складывается ощущение, что я безбашенный. Ситуация требовала принять правильное управленческое решение, основанное на “холодном” анализе. Вы помните, у нас “полыхнула” РКБ? Пошло оттуда: “Спасите, мы погибаем” и т. д. Чувствовалось, что руководители учреждения на тот момент теряли контроль над ситуацией. Что в этих случаях делается? Конечно, ты сам идешь туда. Для нас это был новый опыт, одеваться [в защитный костюм] я не умел. Когда одевался, мне было страшно, было ощущение, что не вернешься. Позвонил жене, предупредил: “Вот такая история, мне нужно было туда пойти”. Со мной и оператор Ильшат шел. Я обратил внимание, когда он переодевался, у него пот ручьем шел, он очень волновался. Мы правда не знали, что это такое. Когда зашли в РКБ, очки сразу запотели. Там еще очень темно было. Был такой диссонанс, я захожу туда в этом облачении, а там три парня сидят, играют в карты, они уже переболели.