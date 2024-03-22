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Глава Башкирии объяснил, почему в пандемию личным примером поддержал медиков

В период пандемии Радий Хабиров стал одним из первых руководителей российских регионов, который лично отправился в «красную зону», чтобы поддержать врачей и пациентов.

Источник: сайт Главы Башкирии

О причинах такого решения и своих впечатлениях Глава Башкирии рассказал в интервью телеканалу БСТ.

«Пусть не складывается ощущение, что я безбашенный. Ситуация требовала принять правильное управленческое решение, основанное на “холодном” анализе. Вы помните, у нас “полыхнула” РКБ? Пошло оттуда: “Спасите, мы погибаем” и т. д. Чувствовалось, что руководители учреждения на тот момент теряли контроль над ситуацией. Что в этих случаях делается? Конечно, ты сам идешь туда. Для нас это был новый опыт, одеваться [в защитный костюм] я не умел. Когда одевался, мне было страшно, было ощущение, что не вернешься. Позвонил жене, предупредил: “Вот такая история, мне нужно было туда пойти”. Со мной и оператор Ильшат шел. Я обратил внимание, когда он переодевался, у него пот ручьем шел, он очень волновался. Мы правда не знали, что это такое. Когда зашли в РКБ, очки сразу запотели. Там еще очень темно было. Был такой диссонанс, я захожу туда в этом облачении, а там три парня сидят, играют в карты, они уже переболели.

Представьте, я взрослый человек, иду туда потому, что мне надо, это управленческое решение. А ведь сотни наших молодых медсестер, врачей, немолодых уже, туда ходили каждый день. Бывали случаи, что медики заболевали. Это было настоящее время героев и сейчас оно продолжается. Я очень благодарен медикам. Врачебное сообщество проявило настоящую стойкость и профессионализм. Но ковид никуда не ушел, сейчас мы стали слишком беспечны, ведь люди все еще умирают, поэтому нам нужно оставаться очень благоразумными", — рассказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал о посещении Хабировым ковидного госпиталя в Уфимском районе, где он общался с врачами и пациентами.

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