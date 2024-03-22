Глава Башкирии объяснил, почему в пандемию личным примером поддержал медиков

О причинах такого решения и своих впечатлениях Глава Башкирии рассказал в интервью телеканалу БСТ.
«Пусть не складывается ощущение, что я безбашенный. Ситуация требовала принять правильное управленческое решение, основанное на “холодном” анализе. Вы помните, у нас “полыхнула” РКБ? Пошло оттуда: “Спасите, мы погибаем”
Представьте, я взрослый человек, иду туда потому, что мне надо, это управленческое решение. А ведь сотни наших молодых медсестер, врачей, немолодых уже, туда ходили каждый день. Бывали случаи, что медики заболевали. Это было настоящее время героев и сейчас оно продолжается. Я очень благодарен медикам. Врачебное сообщество проявило настоящую стойкость и профессионализм. Но ковид никуда не ушел, сейчас мы стали слишком беспечны, ведь люди все еще умирают, поэтому нам нужно оставаться очень благоразумными", — рассказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» рассказывал о посещении Хабировым ковидного госпиталя в Уфимском районе, где он общался с врачами и пациентами.