Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО «предлогом для войны с РФ»

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. 11 июля 2023 года в итоговом заявлении саммита в Вильнюсе НАТО выразила уверенность в том, что будущее Украины — в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия», говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.