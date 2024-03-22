Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО «предлогом для войны с РФ»

«Вопрос сложный. Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — сказал глава польской дипломатии, подчеркнув, что общественность в большинстве европейских государств, включая Польшу, «не была бы к этому готова».
Он пояснил, что последние две присоединившиеся к альянсу страны, Финляндия и Швеция, еще на стадии формального приглашения в НАТО получили гарантии безопасности, минуя переходный период. В этой связи политик заявил, что, по его сведениям, НАТО не подготовит аналогичное приглашение для Киева к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.
Ранее подобное мнение высказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она отметила, что Североатлантический альянс не готов на данном этапе направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды. По ее мнению, на саммите в Вашингтоне лидеры государств альянса лишь продемонстрируют киевским властям «единство и решимость» продолжать поддержку.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. 11 июля 2023 года в итоговом заявлении саммита в Вильнюсе НАТО выразила уверенность в том, что будущее Украины — в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия», говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.