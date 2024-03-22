«Газпром» зимой превысил объемы поставок газа Узбекистану

Как сообщили в ПАО «Газпром», в октябре 2023 года впервые начались поставки российского газа в Узбекистан. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» через территорию Казахстана. Для этого в сжатые сроки, за три с половиной месяца, при активном содействии специалистов «Газпрома» в Казахстане и Узбекистане были выполнены диагностические и ремонтно-восстановительные работы, построены новые объекты газовой инфраструктуры.