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«Газпром» зимой превысил объемы поставок газа Узбекистану

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Этой зимой «Газпром» обеспечил поставки газа в Узбекистан в объемах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в ПАО «Газпром», в октябре 2023 года впервые начались поставки российского газа в Узбекистан. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» через территорию Казахстана. Для этого в сжатые сроки, за три с половиной месяца, при активном содействии специалистов «Газпрома» в Казахстане и Узбекистане были выполнены диагностические и ремонтно-восстановительные работы, построены новые объекты газовой инфраструктуры.

Для дальнейшего повышения надежности газоснабжения стран Центральной Азии в ноябре 2023 года на Петербургском международном газовом форуме было подписано три стратегических документа. Они направлены на укрепление долгосрочного сотрудничества «Газпрома» с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в газовой отрасли.

Вопрос о перспективах развития экспорта газа в регион будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром», сообщили в компании.

Напомним, что к 2026 году Россия намерена в 4 раза увеличить поставки газа в Узбекистан транзитом через территорию Казахстана.