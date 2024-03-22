Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады Крыма

«Спасибо, что просветили. Только вот крымчане и жители наших братских регионов уже давно прочувствовали это на себе. Но ООН не будет говорить о водной блокаде Крыма и Донбасса, осуждать Украину за подрыв Каховской ГЭС. В программе действий людям предлагается сыграть в футбол во имя мира или написать песню. Это все, что нужно знать о лживой, лицемерной политике организации, которая провозглашает защиту прав человека одной из своих основных целей», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.