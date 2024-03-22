Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады Крыма

Аксенов, в частности, привел цитату из информационного бюллетеня ООН, в которой говорится, что вода имеет значение в конфликтах, например, «может служить средством получения или сохранения контроля над территорией и населением или средством давления на группы противников».
«Спасибо, что просветили. Только вот крымчане и жители наших братских регионов уже давно прочувствовали это на себе. Но ООН не будет говорить о водной блокаде Крыма и Донбасса, осуждать Украину за подрыв Каховской ГЭС. В программе действий людям предлагается сыграть в футбол во имя мира или написать песню. Это все, что нужно знать о лживой, лицемерной политике организации, которая провозглашает защиту прав человека одной из своих основных целей», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Пока «цивилизованный мир» поет и пляшет, российские воины сражаются за соблюдение неотъемлемых прав любого человека, в том числе и права на доступ к чистой питьевой воде, добавил глава республики.
Водная блокада Крыма.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
В Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска — более трех триллионов рублей.