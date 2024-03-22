Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил, что отправка войск НАТО на Украину казалась немыслимой

БУДАПЕШТ, 22 марта. /ТАСС/. Западные страны продолжают обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, и такое развитие событий может привести к началу новой мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth. Он находится в Брюсселе, где продолжается саммит Евросоюза.

Источник: РИА "Новости"

Глава правительства отметил, что сначала на Украину отправляли снаряды, затем танки, а сейчас идет речь об отправке сухопутных войск. «То, что еще два месяца назад казалось абсурдным и немыслимым, стало реальностью, и это называется спираль войны», — сказал Орбан. Он предупредил, что «если одна из стран НАТО вступит в военные действия с Россией, то это будет означать начало третьей мировой войны».

Премьер подчеркнул, что считает шокирующей идею отправки западных войск на Украину, однако Брюссель по-прежнему руководствуется «логикой войны». «Я чувствую себя так, словно прибыл в другую галактику», — признался Орбан.

Он подчеркнул необходимость остановить раскручивание «военной спирали» и эскалацию конфликта на Украине. «Венгрия не воюет с Россией», — заявил Орбан. «Так или иначе, мы должны сделать поворот. К счастью, наше правительство придерживается трезвой позиции, и мы говорим о прекращении огня и мирных переговорах», — добавил премьер-министр.

НАТО
ЕС