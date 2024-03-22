О награждении генерала Шаймуратова мечтала вся Башкирия — Радий Хабиров

«В жизни ничего не бывает просто так, все делают люди. Первое в этом вопросе — нужно было проникнуться судьбой генерала. Она героическая. Это и разведка, выполнение спецзаданий в Китае, работа в комендатуре Кремля, формирование полка, прямая атака в бою. Это история постоянного подвига. Я в символы не верю, но он даже погиб 23 февраля 1943 года — в день той структуры, которой посвятил всю свою жизнь. Было очень много непонятных историй об обстоятельствах его гибели. Я был на месте его гибели, мы установили там бюст. Эта история завладела душой и сердцем. Я обращался в разные структуры, мне говорили, что это невозможно, потому что история с наградными листами по Великой Отечественной войне уже закрылась. Тем не менее я сделал хороший альбом: личность, боевой путь. Я сам лично читал в нашем архиве обращение Буденного в 1948 году на имя Михаила Калинина о том, что героически погиб комдив, “прошу поддержать просьбу народа Башкортостана”. И подобные обращения с того времени шли постоянно.