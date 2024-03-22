О награждении генерала Шаймуратова мечтала вся Башкирия — Радий Хабиров

«В жизни ничего не бывает просто так, все делают люди. Первое в этом вопросе — нужно было проникнуться судьбой генерала. Она героическая. Это и разведка, выполнение спецзаданий в Китае, работа в комендатуре Кремля, формирование полка, прямая атака в бою. Это история постоянного подвига. Я в символы не верю, но он даже погиб 23 февраля 1943 года — в день той структуры, которой посвятил всю свою жизнь. Было очень много непонятных историй об обстоятельствах его гибели. Я был на месте его гибели, мы установили там бюст. Эта история завладела душой и сердцем. Я обращался в разные структуры, мне говорили, что это невозможно, потому что история с наградными листами по Великой Отечественной войне уже закрылась. Тем не менее я сделал хороший альбом: личность, боевой путь. Я сам лично читал в нашем архиве обращение Буденного в 1948 году на имя Михаила Калинина о том, что героически погиб комдив, “прошу поддержать просьбу народа Башкортостана”. И подобные обращения с того времени шли постоянно.
Когда я был главой администрации Муртазы Губайдулловича, я в том числе в очередной раз направлял материалы на то, чтобы присвоить звезду героя. И осенью 2019 года на встрече с президентом я подробно рассказал ему эту историю. Я увидел интерес в его глазах. И тут он пишет визу главе администрации поддержать республику в этом вопросе — моей радости не было предела. Счастливее меня тогда человека не было", — поделился Радий Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул, что это событие не оставило равнодушными жителей Башкирии, а памятник Шаймуратову, установленный на Советской площади, стал визитной карточкой Уфы, он приобрел гораздо более глубокий смысл.
«Это получился памятник не только личности генерала. Там же фамилии всех участников дивизии. Там в целом вся военная история на обелиске. В принципе, по факту получился памятник всем погибшим в боях за Родину. И памятник стал главной точкой для наших ребят, которые воюют. Многие ребята, которые возвращаются, возлагают там цветы», — отметил Радий Хабиров.