КС Молдавии отклонил запрос проверки совмещения выборов и референдума

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил как необоснованный запрос депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов о проверке законности проведения в один день республиканского референдума и парламентских или президентских выборов, сообщила пресс-служба суда.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
«Конституционный суд постановил, что обращение № 17a/2024 о контроле конституционности некоторых положений статьи 184 п. (2) Избирательного кодекса (организация республиканского референдума и парламентских или президентских выборов в один и тот же день) является недопустимым», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
Запрос в КС был направлен депутатами блока коммунистов и социалистов Владимиром Ворониным, Владом Батрынчей, а также Дианой Караман. Они утверждали, что в тексте избирательного кодекса есть противоречие, поскольку закон не позволяет проводить республиканский референдум за 60 дней до и 60 дней после дня парламентских или президентских выборов, но при этом разрешает его проведение непосредственно в день выборов.
КС отметил, что организация и одновременное проведение нескольких голосований является обычной практикой в европейских государствах. Таким образом, судьи сочли аргументы авторов обращения необоснованными.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.