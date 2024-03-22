Казанский марафон включили в Лигу марафонов БРИКС

В качестве мотивации для участников марафонов, которые преодолеют за год две или три дистанции, введут особые привилегии. Они получат доступ к дополнительным сервисам на площадках событий, сувениры и возможность войти в специальные рейтинги. Подробную информацию можно узнать на сайте.