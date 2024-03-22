Казанский марафон включили в Лигу марафонов БРИКС, в него также входят Московский марафон и петербургский марафон «Белые ночи». Проект запустят уже в этом беговом сезоне. Лига марафонов БРИКС станет аналогом World Marathon Majors.
Всего планируется включить в объединение до 10 марафонов стран БРИКС, с организаторами которых ведутся переговоры с 2023 года. Так, лига станет международной.
В качестве мотивации для участников марафонов, которые преодолеют за год две или три дистанции, введут особые привилегии. Они получат доступ к дополнительным сервисам на площадках событий, сувениры и возможность войти в специальные рейтинги. Подробную информацию можно узнать на сайте.
Как сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN, для того, чтобы марафон включили в лигу, организаторам необходимо выполнить определенные требования. Например, состязания должны проводиться по мировым стандартам, включая работу с болельщиками и бегунами. Трассы должны быть сертифицированы авторитетной международной организацией (например, AIMS). На маршрутах при этом важно необходимое количество точек питания и освежения, уборных, машин скорой помощи и др.